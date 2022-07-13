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Факти / Відео / Україна

Контрнаступ неминучий! Що зараз відбувається у Херсонській області

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Українські військові продовжують звільняти населені пункти Херсонщини від російських окупантів.

Нинішня війна – це битва артилерії та сучасних технологій.

Російська армія мстить ЗСУ за просування на Херсонщині обстрілами сіл та житлових будинків.

На Дніпропетровщині ворожа ракета потрапила до сільського будинку культури, знищивши місцеву бібліотеку.

РФ обстрілює поля забороненими касетними бомбами, що розлітаються всюди. Через це горить урожай. Б’ють і на підприємствах аграріїв.

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Українські військові впевнені у перемозі, але, кажуть, недооцінювати супротивника – не можна. Росіяни добре оснащені та мають перевагу в артилерії та бронетехніці.

Українські військові намагаються зберегти життя кожного солдата. Багато хто пішов захищати свою землю з рідними та друзями.

 

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