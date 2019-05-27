Концерт Океану Ельзи у Києві: унікальна сцена та нові пісні

Сто тисяч і не менше – саме стільки українців прийшли на концерт Океану Ельзи, що відбувся напередодні у столичному виставковому центрі.

Святослав Вакарчук організував виступ за рекордно короткий термін. Сцена – унікальна для Океану Ельзи – 360 градусів. Фанати стоять навколо і бачать усе. Вакарчук анонсує деякі пісні.

Одна з родзинок вечора – пісня Не питай. Вакарчук однією рукою грає на роялі, іншою тримає мікрофон. Платформа під ним крутиться. Також, Вакарчук заспівав пісню, присвячену боротьбі за незалежність.

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Соліст Океану Ельзи нагадав зі сцени: війна триває, і ми живемо звичайним життям завдяки воїнам, які захищають нас за будь-якої погоди, жертвуючи здоров’ям і життям.

Фанати не відпускали Вакарчука досить довго, змушуючи його кілька разів залишитися і заспівати на біс. Сам концерт співак просить не пов’язувати з його заявою про похід у політику.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Океан Ельзи запалив Олімпійський на День незалежності.

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