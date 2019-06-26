Копіювання назви і символіки: брудні технології передвиборчої кампанії

Старт виборчої кампанії, а разом з нею і брудних технологій. По всій країні вже масово фіксують випадки несумлінної політичної конкуренції. Наразі їх понад сотня. І це лише початок. На жаль, притягнути порушників до відповідальності практично неможливо.

Найчастіше намагаються скопіювати бренд рейтингової партії Слуга народу. А ось притягнути порушників до відповідальності практично неможливо. Копіювати назви, символіку та навіть елементи політичної сили – особливість нинішніх виборів до парламенту. Високий рейтинг партії Слуга народу кандидати намагаються використати у своїй нечесній агітаційній боротьбі. Це технологія так званого хитрого обману виборця.

Цього року центральна виборча комісія вперше зобов’язала кандидатів інформувати про зміну прізвища та час здійснення такої процедури. Усе – аби уникнути реєстрації кандидатами двійників.

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Однак ЦВК не має жодних повноважень покарати порушників. Вона лише перевіряє кандидатів і щодо наміру реально брати участь у виборчій кампанії, і щодо наміру зіграти роль двійника кандидата з відомими іменем. Але жодної відмови в реєстрації за цим критерієм так і не відбулось.

Публічність – єдина зброя проти крадіїв бренду, – каже кандидат у депутати від партії Слуга народу Дмитро Кисилевський. Тож його штаб звернувся до конкурентів з відкритим закликом – дотримуватися чесних правил.

До слова, Факти ICTV розповідали про передвиборчу програму партії Слуга народу.

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