Кораблі РФ біля Одеси: як місто готується до розблокування портів

У Чорному морі неподалік Одеси все ще чергує російський флот. Ризики ракетних та авіаційних ударів по місту дуже високі, попереджають військові. Лишається і загроза вторгнення, хоч і невелика. Щоб убезпечити місто, узбережжя заміновані.

З настанням літа регіон поступово повертається до режиму так званого курортного сезону.

Але цього року сезон буде без купання в Чорному морі, адже узбережжя заміноване, а в морі розкидані понад пів тисячі морських мін.

У північній частині Чорного моря все ще залишається корабельне угруповання росіян – два ракетних кораблі, підводний човен та великий десантний корабель.

Ризики ракетних чи авіаційних ударів нині високі. Вночі можна почути низку вибухів і пострілів.

Шанси на проведення десантної висадки на українське узбережжя нині низькі. Флотилія росіян не заходить до зони ураження Військово-морських сил України.

В оперативному командуванні Південь кажуть, що навіть варіант із розблокуванням українських портів країною-агресором спільно з Туреччиною – може стати ризиком для одеського узбережжя.

Тривають у регіоні й контрдиверсійні заходи. Днями правоохоронці виявили чоловіка, якого завербували спецслужби окупанта. Він збирав дані про блокпости в регіоні, наявність зброї та кількість особового складу.

Загалом ситуацію в області повністю контролюють Збройні сили України. З боку так званого Придністров’я жодних провокацій не помічено, звітують у командуванні Південь.

Та навіть якщо ворог вирішить звідти атакувати Одещину, в нього не буде жодних шансів навіть на тактичну перемогу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.