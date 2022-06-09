Кораблі РФ біля Одеси: як місто готується до розблокування портів
У Чорному морі неподалік Одеси все ще чергує російський флот. Ризики ракетних та авіаційних ударів по місту дуже високі, попереджають військові. Лишається і загроза вторгнення, хоч і невелика. Щоб убезпечити місто, узбережжя заміновані.
З настанням літа регіон поступово повертається до режиму так званого курортного сезону.
Але цього року сезон буде без купання в Чорному морі, адже узбережжя заміноване, а в морі розкидані понад пів тисячі морських мін.
У північній частині Чорного моря все ще залишається корабельне угруповання росіян – два ракетних кораблі, підводний човен та великий десантний корабель.
Ризики ракетних чи авіаційних ударів нині високі. Вночі можна почути низку вибухів і пострілів.
Шанси на проведення десантної висадки на українське узбережжя нині низькі. Флотилія росіян не заходить до зони ураження Військово-морських сил України.
В оперативному командуванні Південь кажуть, що навіть варіант із розблокуванням українських портів країною-агресором спільно з Туреччиною – може стати ризиком для одеського узбережжя.
Тривають у регіоні й контрдиверсійні заходи. Днями правоохоронці виявили чоловіка, якого завербували спецслужби окупанта. Він збирав дані про блокпости в регіоні, наявність зброї та кількість особового складу.
Загалом ситуацію в області повністю контролюють Збройні сили України. З боку так званого Придністров’я жодних провокацій не помічено, звітують у командуванні Південь.
Та навіть якщо ворог вирішить звідти атакувати Одещину, в нього не буде жодних шансів навіть на тактичну перемогу.