Кордон з Білоруссю: Сили оборони укріплюють рубежі | Новини Факти ICTV за 22.01.2024

– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва у День Соборності України.

– Як українські прикордонники працюють біля Білорусії.

– ДФТГ нині реорганізовують.

– В Ужгороді запрацював новий реабілітаційний центр для військових.

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