Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Кордон з Білоруссю: Сили оборони укріплюють рубежі | Новини Факти ICTV за 22.01.2024
– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва у День Соборності України.
– Як українські прикордонники працюють біля Білорусії.
– ДФТГ нині реорганізовують.
– В Ужгороді запрацював новий реабілітаційний центр для військових.
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