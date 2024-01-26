Корегували вогонь по енергооб’єктах: СБУ затримала колаборантів | Новини Факти ICTV за 26.01.2024

– Росія зібрала термінове засідання Радбезу ООН через катастрофу з Іл-76

– Окупанти готуються до масованого штурму Авдіївки

– У місті не лишилося жодного вцілілого будинку: як виживають люди в Авдіївці

– Допомога від ООН для мешканців Нікополя

– Олена Зеленська закликала ПАРЄ допомогти повернути додому всіх українських дітей

– Отримали тюремні терміни коригувальники російських ударів по енергооб’єктах Харкова і Слов’янська

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 9.00 (26.01.2024).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.