Олена Фроляк, керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Корегували вогонь по енергооб’єктах: СБУ затримала колаборантів | Новини Факти ICTV за 26.01.2024
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