Королева поп-музики Мадонна відзначає 62-річчя

Всесвітньовідома співачка Мадонна відзначає 62-річчя. У книзі рекордів Гіннеса зазначено, що вона найуспішніша артистка усіх часів. Життя у стилі американської мрії Мадонна розпочала з католицької школи, а потім захоплення танцями і роки щоденної праці, які привели її до зіркового успіху.

У 1984 році свій сингл Like A Virgin Мадонна виконує на найпершій церемонії MTV Video Music Awards. Під час хореографічного номеру співачка катається по підлозі, демонструючи публіці білі панчохи. Тоді цей виступ назвуть шокуюче сексуальним, а саму артистку звинуватять в аморальності.

У 1985 році Мадонна вирушає у свій перший тур Америкою The Virgin Tour.

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У співачки зав’язуються стосунки з актором Шоном Пенном. Шлюб з актором стане одним з найвідоміших зіркових шлюбів. Та протримається він лише 4 роки. Короткотривалі романи, що будуть у Мадорни у наступні роки потраплятимуть під приціл папараці.

Також у доробку поп-діви є спільні проекти із відомим у світі українцями – у 2007 році Мадона виступила на одній сцені з уродженецем міста Києва Євгеном Гудзьом, лідером нью-йоркського гурту Gogol Bordello.

Також нещодавно Мадонна опублікувала знімок, на якому вона позує оголена у ванній.

61-річна зірка поділилася селфі, яке вона зробила у ванній. На знімку вона позує топлес, прикриваючи груди руками, і з милицею.

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