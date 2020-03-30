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Коронавірус чи пневмонія: чому можуть відмовити у проведенні тесту

Якщо у вас піднялась температура і з’явився біль у легенях – негайно звертайтеся телефоном до свого лікаря.

Якщо вам відмовляються зробити тест на коронавірус – звертайтеся на гарячу лінію МОЗу, – порадив українцям головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Але додзвонитися туди вкрай важко, – говорять українці, – а якщо навіть і вдається, то на швидку реакцію розраховувати не варто – можуть надати відповідь упродовж 15-30 робочих днів.

У Мінохорони здоров’я оприлюднили перелік осіб, які можуть розраховувати на тести – це медики та особи, які контактували із хворим на Covid-19. У цьому списку немає осіб із симптомами ГРВІ чи й навіть пневмонією.

Не тестуватимуть і всіх підряд, хто повертається з-за кодорну. Мовляв, не економічно. Їх відправлятимуть на обсервацію.  Тим часом, частину експрес-тестів на коронавірус передадуть бригадам екстреної медичної допомоги. Докладніше у сюжеті Тетяни Наконечної та Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про собівартість українських тестів на коронавірус та чому їх не виготовляють.

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