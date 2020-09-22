Коронавірус мутує і смертність від нього в Україні зросте – Голубовська

В Україні прогнозують збільшення летальних випадків від Covid-19.

Про це заявила інфекціоністка Ольга Голубовська.

Вірус мутує і з настанням холодів в країні зросте кількість важких хворих. До того ж, інфіковані переважно не поспішають звертатися до медиків.

Загалом від початку пандемії померли понад 3,5 тисячі людей. Захворіли понад 178 тисяч пацієнтів. Одужали, на жаль, менше половини.

Найбільше інфікувань щодня фіксують у Львові, Києві, на Харківщині, Тернопільщині та Одещині.

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