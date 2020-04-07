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Коронавірус на Луганщині: чи готові медзаклади та чого не вистачає

На Луганщині поки лише три випадки коронавірусу. Втім, найімовірніше, низька статистика пов’язана з недостатністю тестів. Щойно їх завезуть у достатній кількості, то випадків недуги побільшає. А от чи готові медзаклади фронтової області до напливу пацієнтів?

Перша лабораторія на Луганщині і восьма, акредитована за міжнародними стандартами в Україні. Тепер тут робитимуть ПЛР-тести на коронавірус. І чекати дві доби на результат з Києва не треба.

Тепер на Луганщині 5 тис. ПЛР-тестів і три підтверджених коронавірусних випадки. Нова лабораторія дозволить перевірити всіх пацієнтів з пневмонією, а це більше сотні.

Не так оптимістичні в громадській організації Восток-СОС. Там перевірили коронавірусну готовність 12 медичних закладів Луганщини.

Факти ICTV раніше писали про те, в якому стані інфекційні лікарні в Україні.

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