Коронавірус на Луганщині: перший хворий та де міг заразитися

Коронавірус дістався і Луганщини. Напередодні до центральної лікарні Рубіжного поступив пацієнт, у якого повторний тест показав позитивний результат.

Був у Києві, повернувся і почував себе нормально. 18 березня, на свій день народження піднялася температура, я самоізолювався. Температура не спала, і 19 мене госпіталізували в лікарню. Міг підхопити вірус у Києві, можливо, в поїзді, можливо, у наших місцях, не можу сказати.

Місцеві медики кажуть, зараз готові боротися з недугом. Забезпечені усім необхідним. Але якщо вірус розгуляється цього може і не вистачити.

В інфекційному відділені зараз облаштовані 30 ліжкомісць. Один лікар-інфекціоніст і 4 стареньких апаратів штучної вентиляції легень. А цього замало якщо хворих буде більше. На допомогу приходять благодійники. Фонд Олени Пінчук та Фонд Віктора Пінчука закупили 10 новітніх апаратів штучної вентиляції легенів. Один з них сьогодні привезли в Рубіжне.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві підтвердили ще 7 випадків Covid-19.

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