Коронавірус стрімко поширюється Буковиною і Києвом: яка ситуація в Україні
5 смертей і майже сотня нових випадків за добу – коронавірус і далі стрімко поширюється Буковиною. Загалом інфікованих 1667 і 45 померлих.
У Чернівцях пацієнтів із коронавірусом почала приймати ще одна лікарня. Підозр настільки багато, що за день планують заповнити третину місць.
Більшає хворих і в столиці – 52 нові випадки. Коронавірус виявили у двох гуртожитках. Докладніше – у збірному сюжеті.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як живуть мешканці гуртожитків, закритих на карантин.
2020-05-01
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.