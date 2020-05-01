Коронавірус стрімко поширюється Буковиною і Києвом: яка ситуація в Україні

5 смертей і майже сотня нових випадків за добу – коронавірус і далі стрімко поширюється Буковиною. Загалом інфікованих 1667 і 45 померлих.

У Чернівцях пацієнтів із коронавірусом почала приймати ще одна лікарня. Підозр настільки багато, що за день планують заповнити третину місць.

Більшає хворих і в столиці – 52 нові випадки. Коронавірус виявили у двох гуртожитках. Докладніше – у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як живуть мешканці гуртожитків, закритих на карантин.

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