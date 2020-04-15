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Коронавірус у Києво-Печерській лаврі. Госпіталізовано монахиню та учнів семінарії

У столиці фіксують збільшення випадків коронавірусу, за день надійшло 612 нових хворих з Covid-19. Київ залишається лідером за кількістю інфікованих в Україні. Найбільше недужих у Києво-Печерській лаврі. 14 квітня там госпіталізували монахиню і двох учнів семінарії. Ще у 20 людей взяли аналізи.

На території святині провели посилену дезінфекцію, ретельно обробили всі приміщення, зокрема храми, духовну академію і семінарію. Також у Лаврі встановили спеціальні медичні пости.

Covid-19 виявили ще в одного народного депутата – Вадима Новинського, про це він сам повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Нардеп заявив, почувається добре і не має жодних симптомів. Але за рекомендацією лікарів кілька днів проведе у стаціонарі. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі помер 42-річний ієродиякон Наум, у якого напередодні діагностували коронавірус.

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