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Коронавірус у світі: 6 тис. випадків за добу в РФ і зменшення жертв у Франції

Наразі немає доказів, що люди, які перехворіли на Covid-19 і мають антитіла до цієї хвороби, захищені від повторного зараження. Таку заяву оголосила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Уряди деяких країн вважають, що наявність антитіл може бути основою для видачі так званих імунних паспортів, і такий документ міг би дати право не дотримуватися карантину. ВООЗ вважає, що це збільшить ризики поширення коронавірусу.

Тим часом, лідер з кількості інфікованих – США, там зареєстровано чверть смертей від вірусу – 52 тис. У Росії за добу вірус виявили у майже 6 тис. людей, третина в Москві, яка вже місяць на карантині.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США мільйони людей без роботи та які послаблення заборон у Польщі.

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