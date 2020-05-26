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Коронавірус у світі: Бразилія – перша за смертністю, Європа готується до турсезону

Сполучені Штати й далі очолюють список за кількістю інфікованих коронавірусом – понад 1 млн 700 тис. Попри це, країна виходить із карантину.

Напередодні у більшості штатів запрацювали храми – священики та віряни дотримуються санітарних норм. І людей на богослужіннях поки небагато. У Нью-Йорку, який епідемія зачепила найбільше, на коронавірус тестували 2 млн людей – заражених приблизно 200 тис. Втім, у місті вже дозволили збиратися групами до 10 осіб.

Бразилія залишається другою у світі за кількістю захворювань на коронавірус. А за смертністю за добу – перша. Помирає там нині за добу більше людей, ніж у Сполучених Штатах. Напередодні вірус убив понад 800 бразильців. Рішення щодо карантинних заходів ухвалює місцева влада. Президент країни відмовляється визнати загрозу епідемії, тож обмеження запроваджені неоднорідно.

Докладніше про ситуацію у світі дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про парк замість кладовища в Бразилії та послаблення карантину в РФ.

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