Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Коронавірус у світі: новий епіцентр в Америці та ослаблення карантину в Європі

Епіцентр пандемії коронавірусу з Європи перемістився до Південної та Північної Америки. Про це заявила Всесвітня організації охорони здоров’я. При чому, країни Південної сукупно вже випередили Сполучені Штати за кількістю нових випадків.

Найгірша ситуація в Бразилії. Також високий рівень захворюваності у Мексиці, Перу, Чилі, Сальвадорі, Ґватемалі, Нікараґуа.

В Європі за кількістю заражень лідирує Велика Британія, обігнавши Італію. Коронавірус підхопили понад 266 тис. британців. Уряди європейських країн дедалі активніше займаються порятунком економіки та скасуванням карантину. Докладніше – у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яку брехню поширюють про Covid-19 і як світ бореться із фейками.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Захворюваність в Україні падає, Київ відкриває ТРЦ і готелі – карантин 27 травня
Захворюваність в Україні падає, Київ відкриває ТРЦ і готелі – карантин 27 травня
Кабмін продовжив заборону на експорт засобів індивідуального захисту
Кабмін продовжив заборону на експорт засобів індивідуального захисту
Болгарія передала Україні допомогу для ліквідації Covid-19
Болгарія передала Україні допомогу для ліквідації Covid-19
Коронавірус в Україні: харківські медики відмовилися допомагати колегам
Коронавірус в Україні: харківські медики відмовилися допомагати колегам
Відкриття ТРЦ у Києві стартує з масштабних розпродажів
Відкриття ТРЦ у Києві стартує з масштабних розпродажів
Вперше з початку пандемії у Києві більше людей одужало, ніж захворіло
Вперше з початку пандемії у Києві більше людей одужало, ніж захворіло
Коронавірус у транспорті розповсюджується на 7 метрів – вчені
Коронавірус у транспорті розповсюджується на 7 метрів – вчені

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка