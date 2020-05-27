Коронавірус у світі: новий епіцентр в Америці та ослаблення карантину в Європі

Епіцентр пандемії коронавірусу з Європи перемістився до Південної та Північної Америки. Про це заявила Всесвітня організації охорони здоров’я. При чому, країни Південної сукупно вже випередили Сполучені Штати за кількістю нових випадків.

Найгірша ситуація в Бразилії. Також високий рівень захворюваності у Мексиці, Перу, Чилі, Сальвадорі, Ґватемалі, Нікараґуа.

В Європі за кількістю заражень лідирує Велика Британія, обігнавши Італію. Коронавірус підхопили понад 266 тис. британців. Уряди європейських країн дедалі активніше займаються порятунком економіки та скасуванням карантину. Докладніше – у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яку брехню поширюють про Covid-19 і як світ бореться із фейками.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.