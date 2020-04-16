Коронавірус у світі: пік епідемії у США та обережний оптимізм у Європі

Кількість заражень на Covid-19 у світі знову почала зростати. Наразі недугу виявили у понад 2 млн людей. Померли майже 137 тис. Вилікувалися – 510 тис.

Найбільше хворих у Сполучених Штатах. В країні продовжено карантинні заходи. А Дональд Трамп, між тим, назве умови для відновлення економіки.

А от ситуація у Європі вселяє обережний оптимізм. Подробиці – у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Данія та Австрія послаблюють карантин, у Росії – наплив хворих.

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