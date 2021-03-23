Коронавірус у світі: смертність зросла вперше за кілька місяців

Мутований штам коронавірусу спричинив сплеск захворюваності у світі. Країни не поспішають скасовувати обмеження, хоча деякі вже почали відкривати кордони, але лише для тих, хто має так звану зелену перепустку – інформацію про повне вакцинування.

У світі вперше з минулого тижня зросла кількість захворювань на Covid-19. Також уперше за кілька місяців зросла смертність.

Пов’язують це з повільними темпами вакцинації, втомою людей від карантину, а також новими мутаціями хвороби.

– Ми зіткнулися з новим типом вірусу, який швидше поширюється і більш смертоносний. Тож нам поки необхідні обмеження, хоч ми розуміємо, що це доволі неприємно. Усе це затяглося на довше, ніж ми думали та все ж щодня більше людей вакцинуються і ми чітко бачимо світло в кінці туннелю, – сказала канцлер Німеччина Ангела Меркель.

Зранку, вдень і ввечері вакцинувати людей закликав президент Франції Емммануель Макрон.

– Вакцинація – національний пріоритет! Для кампанії щеплення не буде ні державних свят, ні вихідних. Ми повинні іммунізувати якомога більше людей. Треба задіяти усі центри вакцинації, їхні двері будуть відкриті для всіх охочих, – наголосив Макрон.

Тим часом Греція вже відкриває двері для туристів. Відсьогодні країна вже приймає мандрівників з Ізраїлю за зеленими перепустками. Решта туристів зможе приїздити до Греції з середині травня, так прогнозують Афіни.

Водночас кількість зафіксованих випадків на коронавірус перевалила у світі за 124 млн. Майже три мільйони людей загинули. Здолали хворобу понад сто мільйонів людей.

Детальніше про коронавірус та карантин у світі, читайте на сайті Факти ICTV.

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