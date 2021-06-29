Коронавірус у світі: спалах штаму Дельта та вакцинація у країнах

Світ накриває нова хвиля пандемії, зумовлена індійським Covid-штамом Дельта. При цьому всі країни визнають – треба вчитися жити в умовах пандемії. І захищатися. А найкраще в цьому допоможе вакцинація.

Нова хвиля Covid-епідемії накриває різні країни світу. Найбільше заражень з кінця січня 2021 року зафіксовано у Великій Британії – майже 23 тис нових випадків. Втім, новий міністр охорони здоров’я Саджит Джавід вже оголосив дату закінчення карантину в країні. Він вважає, що світ має навчитися жити з коронавірусом, а продовжувати обмеження, з огляду на успішність вакцинації, не варто.

– З урахуванням того, що цифри змінюються в правильному напрямку, і весь цей час ми щодня захищаємо дедалі більше людей, 19 липня залишається нашою цільовою датою. Ця дата стане не тільки кінцевою зупинкою, але й початком нової захопливої подорожі для нашої країни, – зауважив міністр.

А от Австралія через новий спалах Covid-19 мусила запровадити жорсткий локдаун у кількох великих містах – Брисбені, Дарвіні, Сіднеї і Перті. В Аделаїді та Канберрі повернули масковий режим у приміщеннях. Влада зняла вікові обмеження на щеплення вакциною AstraZeneca. Австралійці масово потягнулися до центрів вакцинації, подекуди утворилися кілометрові черги машин.

– Людина будь-якого віку, після консультації із сімейним лікарем, отримає доступ до препарату AstraZeneca, – зазначила прем’єр-міністр найбільшого штату Австралії Нового Південного Уельсу Гледіс Береджиклян.

Вона наголосила, що, якщо перше щеплення зроблено цією вакциною, то треба бути готовим зробити друге нею ж.

Тим часом дослідження оксфордських вчених показало, що комбіноване поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer дає ефективну імунну відповідь.

Країни, які заробляють на туризмі, продовжують послаблювати вимоги. Зокрема, для українців умови спростив Кіпр. З 1 липня 2021 року країна не вимагатиме негативний результат ПЛР-тесту від тих, хто зробив щеплення. Втім, китайську вакцину CoronaVac Кіпр не визнаватиме.

А от Греція під тиском Євросоюзу змінила правила для росіян. Результати ПЛР-тесту вимагатимуть навіть у повністю вакцинованих громадян Росії, якщо щеплення вони робили російським Спутніком.

Сертифікат ЄС визнає тільки чотири вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів: AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna і Pfizer.

Фото: Depositphotos

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