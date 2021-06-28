Коронавірус у світі: спалах штаму Дельта у Росії та зниження заражень у Європі

У ВООЗ повідомляють, що через штам коронавірусу Дельта світ може охопити нова смертоносна хвиля пандемії.

Адже нині цей надшвидкий у розповсюджені варіант коронавірусу зафіксували у 92 країнах. Водночас у ВООЗ констатують, що останні дні у світі виявили найменшу кількість нових випадків Covid-19 з лютого місяця.

Понад 21,5 тис. заражень за 27 червня виявили у Росії. Більшість випадків – у Москві. У місті запровадили нові обмеження. Кафе та ресторани можуть обслуговувати лише тих клієнтів, хто має спеціальний QR-код.

До нього має бути прив’язана довідка про вакцинацію, імунітет після хвороби, або ж негативний тест. Влада змушує людей вакцинуватися і навіть погрожували, що тих, хто відмовляється, звільнятимуть з роботи. Втім росіяни неохоче йдуть імунізуватися.

Тим часом Ізраїль обмежує поїздки для своїх громадян в країни з максимальним рівнем загрози інфікування, серед яких Росія, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія та Мексика. За відвідини цих країн – штраф у понад $1,5 тис.

Португалія, де фіксують сплеск захворюваності, ввела карантин для прибулих британців, які не були вакциновані від коронавірусу. Варіант Дельта поширився в країні після того, як португальська влада дозволила в’їжджати британцям. Окрім обмежень на кордоні, влада Лісабону обмежила роботу барів та ресторанів.

А в Європі ситуація покращується. Італія скасували майже всі карантинні обмеження. У так званій білій – безпечній зоні знаходяться всі регіони країни. Уряд скасував носіння масок на вулиці. Однак необхідно використовувати маски у закритих приміщеннях, а також в громадському транспорті, в поїздах і літаках.

Ускладнення від коронавірусу у дітей в Індії

В Індії діти, які перехворіли на Covid-19, стали частіше хворіти на мультисистемний запальний синдромом.

Уточнюється, що лікарі все частіше фіксують появу цього симптому протягом року, але останнього часу випадків стало більше.

Синдром зафіксований у штатах Махараштра, Хар’яна, Пенджаб та інших, точне число хворих не встановлено, але їх вже сотні. Лише в Чандигархі цифри різняться від 42 до 252 дітей.

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