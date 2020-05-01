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Коронавірус у світі: у США мітингують, в РФ кількість хворих зростає рекордно швидко

У світі вже 3 млн 336 тис. інфікованих на коронавірус. Понад 235 тис. людей померли. І понад мільйон одужали.

В Іспанії кількість смертей за добу продовжує зменшуватись. У Росії ж ситуація загострюється – кількість хворих зростає рекордно швидко – за добу додалося 8 тис. нових випадків, загалом уже 114 тис. інфікованих.

У США вже понад мільйон хворих. Але люди виходять на мітинги, вимагаючи скасувати карантин. Тим часом, президент Дональд Трамп заявив: він впевнений, що коронавірус був штучно створений в лабораторії в Ухані. Натомість американська розвідка твердить протилежне. Подробиці у сюжеті Андрія Гетьмана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Франція збирається виходити з карантину.

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