Коронавірус в Китаї: кількість загиблих зросла до чотирьох
До чотирьох зросла кількість загиблих через новий коронавірус в Китаї.
Небезпечна пневмонія, яка може призвести до смерті, передається від людини до людини.
Всесвітня організація охорони здоров’я скликає засідання надзвичайного комітету експертів. Вони вирішать, чи слід оголошувати міжнародний надзвичайний стан.
У Китаї на цей час зареєстровані вже 220 підтверджених випадків зараження. Небезпечна недуга вже вийшла за межі країни – захворювання зафіксоване в Південній Кореї, Таїланді та Японії.
Вчора Факти ICTV писали про третю смерть від пневмонії, яку викликає новий коронавірус у китайському місті Ухань.
2020-01-21Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.