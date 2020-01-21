Коронавірус в Китаї: кількість загиблих зросла до чотирьох

До чотирьох зросла кількість загиблих через новий коронавірус в Китаї.

Небезпечна пневмонія, яка може призвести до смерті, передається від людини до людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я скликає засідання надзвичайного комітету експертів. Вони вирішать, чи слід оголошувати міжнародний надзвичайний стан.

У Китаї на цей час зареєстровані вже 220 підтверджених випадків зараження. Небезпечна недуга вже вийшла за межі країни – захворювання зафіксоване в Південній Кореї, Таїланді та Японії.

Вчора Факти ICTV писали про третю смерть від пневмонії, яку викликає новий коронавірус у китайському місті Ухань.

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