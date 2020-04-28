Коронавірус в “ЛНР” та “ДНР”: після Великодня там спалах захворюваності

Без масок і соціальної дистанції тисячі луганчан зустрічали Великдень із традиційним цілуванням рук та ікон.

Результат на змусив себе довго чекати і вже на третій день великоднього тижня кількість хворих на коронавірус на окупованій Луганщині, за даними бойовиків, зросла удвічі, через що окрім Антрацита та Красного Луча довелося закрити ще 5 міст.

В окупованому Донецьку навіть похвалилися цифрами: до церкви прийшла десятки тисяч вірян. Тут результат також не забарився – за даними окупантів, в ОРДЛО зараз 148 заражених – це майже удвічі більше, ніж на звільненому Донбасі. Докладніше про ситуацію в ОРДЛО дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи є обмеження та чи приховують реальні випадки коронавірусу в ОРДЛО.

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