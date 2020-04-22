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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Коронавірус в Україні: гинуть цілі сім’ї, масово інфікуються монахи та віряни

Інфікуються сім’ями, і сім’ями – помирають. На Буковині коронавірус забрав життя одразу двох рідних братів. Одному 20, другому 25 років. Старшого лікарі рятували десять днів. Хлопці померли з різницею в добу. Напередодні померла і їхня бабуся, а батько в критичному стані.

Медики нарікають: люди пізно звернулися за допомогою. За минулу добу в області 82 нових випадки коронавірусу та вже 1053 інфікованих.

Антирекорд по захворюваності у Дніпрі. За добу лабораторно підтвердили одразу 20 нових хворих на коронавірус. Майже всі хворі –  це люди, які відвідали релігійну школу у Першотравеньску, де було перше масове захворювання на коронавірус через влаштоване там зібрання релігійної  школи. Подробиці – у збірному сюжеті з регіонів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як лікують хворих на коронавірус в Україні та скільки це коштує.

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