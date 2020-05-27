Коронавірус в Україні: харківські медики відмовилися допомагати колегам

Харківські медики відмовляються допомагати своїм колегам з обласної інфекційної лікарні, яка є передовою з прийому хворих на коронавірус. Спершу понад вісім десятків медиків з різних медзакладів регіону погодились на період пандемії працювати в інфекційці. Але, коли дізнались про важкі умови праці – хворими були зайняті всі 200 ліжок лікарні, медперсоналу втричі менше, ніж необхідно – відмовилися.

Голова харківської ОДА шукає медиків, готових взяти на себе важку місію, запевняє, що тепер там умови дещо полегшилися – інфекційку розвантажують, значну частину хворих переводять до інших лікарень міста.

85 день боротьби з коронавірусом на Буковині. У лікарнях Чернівців нарешті збільшується кількість вільних ліжок. Та про послаблення карантину поки не йдеться. Докладніше про ситуацію у регіонах – у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві медиків швидкої почали тестувати на антитіла до коронавірусу.

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