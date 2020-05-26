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Факти / Відео / Україна

Коронавірус в Україні: спад епідемії на Прикарпатті та Буковині, загострення на Закарпатті

Лише 18 нових випадків та 5 летальних – такі дані на Буковині щодо коронавірусу. Навантаження на міські лікарні зменшується, а це означає, що є 30 вільних місць. Та пом’якшувати карантин в найбільш інфікованій області не поспішають.

На спад епідемія пішла й на Прикарпатті. У Франківську в 7 разів поменшало викликів швидкої до хворих з підозрами на Covid-19.

На Харківщині у селі Стрілеча, яке з 25 квітня перебувало на карантині через спалах коронавірусу в психіатричній лікарні, зняли режим ізоляції. В Стрілечі діють єдині для Харківщини правила – масковий режим та дистанція. За період пандемії в селі було виявлено 44 хворих, з них 23 – медики та пацієнти психлікарні. Докладніше про ситуацію у регіонах – у збірному сюжеті.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що харківська лікарня переповнена пацієнтами.

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