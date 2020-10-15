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Коронавірус в Україні: як планують поповнювати резерви для боротьби з Covid-19

В Україні не покращується ситуація з коронавірусом. Щодня в країні фіксують понад 5 тис. нових хворих, через що ліжка у лікарнях постійно заповнюються.

Для боротьби з Covid-19 доведеться залучати усі резерви країни. Наприклад, Міноборони може допомогти розгортанням мобільних шпиталів. Але польові госпіталі розпочнуть створювати, коли лікарні будуть заповнені на понад 80%.

Поки планують перепрофілювати інші заклади охорони здоров’я для порятунку хворих на коронавірус. Це принесе щонайменше 5 тис. ліжкомісць.

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Лави лікарів планують поповнити інтернами, але вони можуть працювати з хворими на коронавірус лише за власним бажанням.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 15 жовтня, захворювання підтвердили у 281 239 українців, за добу – 5 062 нових випадки.

Вірус забрав життя 5 302 громадян країни.

Побороти хворобу вдалося 119 650 пацієнтам.

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