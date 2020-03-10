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Коронавірус вже в усіх країнах ЄС: де запровадили карантин і скасували масові заходи

Світ в облозі – коронавірус змушує до обережності. Від сьогоднішнього дня (10 березня) Польща запроваджує санітарний контроль на усіх своїх кордонах з Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Україною, Білоруссю та Росією. Усіх пасажирів та водіїв автобусів і автомобілів перевірятимуть , мірятимуть температуру та оглядатимуть.

Президент Польщі скликає засідання Ради національної безпеки. А в Іспанії призупинили навчання у школах та університетах. Молдова поки не пускатиме іноземців, які приїздять з країн, де є коронавірус. У Франції діє заборона на масові зібрання. Через неї Мадонна скасувала концерти.

Вірус також виявили у французького міністра культури. Туристів у країні поменшало. А ті, хто все ж подорожує, насолоджуються вільнішим доступом до пам’яток.

Загалом нині у світі захворіли понад 114 тис. людей. Померли 4026 людей. Вилікувалися понад 64 тис.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Італії через коронавірус карантин розширили на всю країну. 

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