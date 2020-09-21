Коронавірусний колапс у Харкові: з 25-ї міської лікарні звільняються медики

У Харкові колапс в міській лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. Звідти масово почали звільнятися медики, бо їх не забезпечили захистом. А навантаження на лікарню шалене – за три дні там майже повністю укомплектували ліжка, зайняті хворими на коронавірус 96 місць з можливих 100.

Хворі скаржаться, що не можуть докликатися лікарів, протягом доби до них ніхто не підходить, а їхні родичі показують списки ліків, які купувати доводиться самим. І це при тому, що в міськраді рапортували про повну готовність медзакладів до прийому хворих на коронавірус.

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25-а міська лікарня Харкова – це заклад другої хвилі. Сюди доправляти хворих на коронавірус почали минулого тижня, щоб розвантажити обласну інфекційну лікарню, яка вже заповнена повністю. Жодного вільного ліжка і в реанімації.

Та раптом тутешні медики почали масово звільнятися – тільки за 21 вересня, за словами однієї зі співробітниць, заяви на звільнення написали шестеро медсестер і санітарок.

Головна причина – це нестача захисту медикам. Із захисту лише халат і маска, доглядати за недужими нікому – на вихідних, на ціле відділення, лишилася одна санітарка. Пацієнти в паніці, адже лишилися фактично сам на сам з коронавірусом.

У головного лікаря на столі лежать 25 заяв на звільнення – він їх не поспішає підписувати, вмовляє медиків лишитися, кажуть в міськраді. У лікарні ж поки кілька днів передишки – хворих приймають інші медзаклади, але вже 23 вересня сюди знову поїдуть швидкі.

Нові коронавірусні обмеження

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нові обмеження в регіонах, які потрапили до червоної зони через Covid-19.

Нові карантинні обмеження запроваджуються з 22 вересня 2020 року. Вони включають пропозиції регіональної влади.