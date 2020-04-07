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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Корпорація АТБ запустила благодійну програму адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення

Третього квітня в Україні стартував найбільш масштабний благодійний захід останніх років, який проводять Міністерство соціальної політики України та одна з найбільших торговельних мереж країни — АТБ.  Проект має на меті надати понад півмільйона благодійних наборів соціально незахищеним верствам населення.

Благодійна акція охопить більш як 190 населених пунктів України у 24 областях. До кожного продуктового набору увійдуть крупи, макарони, рослинна олія, чай, печиво, цитрусові.

Учасники проекту сподіваються, що й інші представники бізнесу долучаться до благодійного руху.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що АТБ вводить обмеження на відвідування магазинів без масок в ряді міст.

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