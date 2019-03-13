Корупційний скандал у США: багатії влаштували дітей в університети за гроші

Грандіозний корупційний скандал спалахнув у Сполучених Штатах – за гроші дітей багатіїв та знаменитостей влаштовували у престижні університети. Прокурори вже оприлюднили перші гучні імена, повідомили перші деталі та висунули звинувачення.

Чималий хабар потрібній людині – і дитина вступає до одного з найпрестижніших університетів Сполучених Штатів. Масштабну злочинну схему накрили американські слідчі. Першим підозрюваним уже висунули звинувачення.

Загальну суму оборудок оцінюють у 25 млн доларів. Організатором корупційної схеми слідчі вважають 58-річного Вільяма Сінґера. Він обслуговував топ-менеджерів великих компаній та голлівудських акторів.

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Замість їхніх дітей, Сінґер відсилав на вступні іспити підставних людей і приписував елітним вступникам спортивні успіхи. Студенти університетів шоковані.

Загалом у справі вже затримали півсотні людей, яких підозрюють у причетності до хабарництва. Крім людей Сінґера, офіційні звинувачення висунули 33-м його клієнтам.

Нині суд відпустив Фелісіті під заставу у 250 тис. доларів. Слідчі обіцяють незабаром оприлюднити нові шокуючі подробиці найбільшого корупційного скандалу в американській освіті. Процес обіцяє бути дуже гучним.

До слова, формула Роттердам+ зняла питання про корупцію – економіст.

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