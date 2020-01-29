Корупція та війна гальмують розвиток України – опитування

Корупція та війна – головні гальма розвитку України. Так думають 70% українців. Дослідження опублікували у фонді Демократичні ініціативи.

Соціологи Центру Разумкова опитали більше 2 тис. респондентів. Запитували: що заважає розвиватися нашій країні? І 69% українців переконані – війна та корупція.

31% нарікають на засилля олігархів в економіці і 25% вважають: країна не розвивається через непрофесійність влади та стрімку трудову міграцію.

Щоправда, 80% опитаних вірять, що подолати ці проблеми країна зможе за кілька років.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 55% хочуть залишитись в складі України, 23% не хочуть ніяких автономій – опитування в ОРДЛО.

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