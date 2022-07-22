Коригування валютного курсу принесе держбюджету додаткові 30 млрд грн – Марченко

Глава Мінфіну Сергій Марченко запевняє, що корегування Нацбанком України офіційного курсу долара до гривні збільшить надходження до бюджету на 30 млрд грн.

Про це він заявив у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в рамках національного телемарафону.

– Ринковий курс у нас вже давно був на рівні 36-37 грн/$. Просто зараз Нацбанк ухвалив рішення, що і офіційний курс має відповідати ринковому. В держбюджет до кінця року таке рішення принесе 30 млрд грн, – наголосив міністр фінансів.

Нацбанк України 21 липня, вперше за майже п’ять місяців повномасштабної війни, скоригував офіційний курс долара до гривні, збільшивши його на 25% – до 36,56 грн.

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