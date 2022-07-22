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Коригування валютного курсу принесе держбюджету додаткові 30 млрд грн – Марченко

Валентина Летяк редакторка стрічки

Глава Мінфіну Сергій Марченко запевняє, що корегування Нацбанком України офіційного курсу долара до гривні збільшить надходження до бюджету на 30 млрд грн.

Про це він заявив у коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в рамках національного телемарафону.

– Ринковий курс у нас вже давно був на рівні 36-37 грн/$. Просто зараз Нацбанк ухвалив рішення, що і офіційний курс має відповідати ринковому. В держбюджет до кінця року таке рішення принесе 30 млрд грн, – наголосив міністр фінансів.

Нацбанк України 21 липня, вперше за майже п’ять місяців повномасштабної війни, скоригував офіційний курс долара до гривні, збільшивши його на 25% – до 36,56 грн.

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