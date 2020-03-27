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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Корисна справа на карантині: на Харківщині брейкденсер продає зібране сміття

Знайшов чим корисним зайнятися на карантині відомий український брейк-дансер Максим Тележний. Він збирає у лісі сміття і продає його онлайн.

Максим узяв рукавички та пішов збирати викинуті місцевим населенням відходи на Харківщині. До нього доєднались небайдужі.

Хлопець спершу не вірив, що сміття вдасться продати. Та охочих заплатити за пакунки з відходами виявилось чимало – люди пропонували від 50 до 500 грн. – так користувачі соцмереж платили Максу за чисте довкілля.

Зароблене відправить благодійному фонду на продукти небагатим жителям Вовчанська. Докладніше – у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як правильно дезінфікувати квартиру під час карантину.

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