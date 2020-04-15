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Корисні властивості червоної ікри

Навесні традиційно люди починають замислюватися над підвищенням свого імунітету. А нинішня весна особлива, та вимагає не лише зміцнювати імунітет, але й створювати його.

Аптеки мають вітаміни, зокрема і Омега, та багатьом до вподоби, щоб вони могли бути не лише корисними, але й легкозасвоюваними і бажано – приємними на смак .

Лікарі зокрема відзначають наявність у червоній ікрі корисних елементів, яких може потребувати  імунітет,  та елемент її святковості, що додає позитиву.

До слова, Факти ICTV писали топ-7 рецептів кабачкової ікри.

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