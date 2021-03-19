Користь риби: в якій більше поживних речовин та як вибрати

Дієтологи закликають українців їсти більше риби, проте за статистикою громадяни цього продукту уникають – когось не влаштовує ціна, когось якість. Проте знайти оптимальний варіант на українському ринку таки можна.

Рибу вважають одним із найкорисніших продуктів на світі. У ній міститься магній, йод, омега-3 та вітамін D, який сьогодні дуже популярний. Вибір риби також чималий, проте купують її, навіть під час посту, у декілька разів менше.

Дієтологи рекомендують їсти рибу тричі на тиждень цілий рік. Рибний білок, на відміну від м’ясного, засвоюється майже на 100%. А ще є кальцій і фосфор – вони потрібні для організму, особливо молодого. Ну і не секрет, що вся Україна – йододефіцитна. А йод дуже важливий у будь-якому віці.

– Дефіцит йоду дуже впливає на інтелектуальну діяльність, на швидкість сприйняття інформації, на розумовий розвиток у дітей, навіть на роботу нашої щитоподібної залози. Рибу потрібно їсти весь час, – зазначає дієтолог Наталія Міхньова.

Найбільше корисних і поживних речовин міститься у червоній рибі. Її везуть з Норвегії, Ісландії чи Фінляндії.

Не всім по кишені заплатити до 400 грн за кілограм. Тож люди часто засолюють її самостійно, тому що так дешевше, ніж купити готову. Або ж можна придбати окремі частинки риби, так вийде ще більш бюджетно та не менш смачно.

Популярна також сибас та дорада – вона трохи дешевша і теж імпортна. Найбільш доступна морська риба – хек чи минтай, яка коштує приблизно 70-80 гривень за кілограм. Вона не така жирна, має менше поживних речовин, але її також радять вживати дієтологи.

Як не морська, то річкова теж додасть здоров’я. Вона хоч бідніша на мікроелементи, але в ній міститься цінний білок. Та й вибір риби на сьогодні чималий. Рибу везуть переважно з Черкаської та Житомирської областей. Окремі покупці тільки по таку і приходять, тому що знають, що точно свіжа.

Тож вибір є – на різні смаки та різні гаманці. Та більшість українців купує рибу сьогодні значно менше, аніж рік тому. Саме тому, що звикли думати, що риба – то дорого, та ще й характер у нас традиційно м’ясоїдний.

Якби частка дешевшої риби була більшою, як порівняти з привізною, то це б спонукало людей частіше вживати рибні страви, зокрема смачно приготувати рибу самостійно. Поки ж на ринку лише приблизно 15% нашого продукту проти вісімдесяти п’яти імпортного.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.