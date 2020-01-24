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Косівська кераміка. Як виготовляють вироби за 300-річною технологією

Косівську мальовану кераміку внесли до спадщини ЮНЕСКО. Сюди входить різноманітний посуд, дитячі забавки, сувеніри, пічні кахлі, декоративні плитки. Це особливий вид ремесла горян, технологія якого не змінювалася 300 років. Після семирічного очікування її таки визнали всесвітнім надбанням.

Косівську кераміку виготовляють лише  вручну. Це унікальний стиль, техніка, кольори та складні орнаменти. Усе має традиційну кольористику й оригінальний сюжет. Та от молоді у цій справі, на жаль, небагато. В Україні часто трапляється, що справжнє визнання вдома приходить лише із-за кордону. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, експерти ЮНЕСКО занепокоєні незаконними розкопками на руїнах стародавнього Херсонеса, які ведуть російські окупанти.

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