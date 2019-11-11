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Костел з молотка: на Львівщині за 30 тис. грн. продали церкву Пресвятої Трійці

На Львівщині продали на аукціоні храм XVI століття. Фонд держмайна хотів мільйон гривень, але ледве вторгував 30 тис. Купив костел Сергій Соболь із Дніпра. Що з ним робитиме – поки не знає. Треба крити дах і ремонтувати – храм давно стояв пусткою і нікому діла до нього не було.

Будівля вже давно не схожа на храм: ні хрестів, ні вівтаря, ані залишків розписів. Під час ще Першої світової війни костел Пресвятої Трійці був суттєво зруйнований, але через два десятиліття його реставрували і ще раз освятили. Радянська влада віддала церкву під склад.

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Складу там уже давно немає, як і грошей на відновлення. Усі ці роки будівля стоїть пусткою. Костел належить фонду держмайна, тож громада села вплинути на його долю не могла. Та не дуже й хотіла.

У Магерові тепер уже обурюються, мовляв, святиню пустили з молотка, не поцікавившись думкою місцевих жителів. Кажуть, що костел міг слугувати туристичною принадою. Звернулися по допомогу в область, аби костел Пресвятої Трійці внесли до переліку пам’яток. Так хочуть зобов’язати нового власника бережно ставитися до святині.

До слова, Факти ICTV розповідали про реставрацію Андріївської церкви.

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