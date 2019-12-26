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Костюмований спуск в Буковелі: драйвове катання та святковий торт

Святі Миколаї, Діди Морози, Снігуроньки та безліч фантастичних героїв мчали на лижвах та сноубордах гірськими трасами українських Карпат.

Близько тисячі туристів взяли участь у традиційному костюмованому спуску в Буковелі і дістали у подарунок скіпаси.

До драйвового катання додалося й пригощення святковим тортом.

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Нерозривні компоненти зимового дозвілля в Буковелі, звісно, захоплюючі спуски засніженими трасами, які оздоблюють ще й традиційні кулінарні розваги.

Раніше Факти ICTV писали, як в Буковелі відкривали сезон катань.

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