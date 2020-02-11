Котлета за 170 грн: де в Україні можна купити штучне м’ясо і яка його користь
М’ясо, але без м’яса. У світі набирає популярності новий тренд – рослинне м’ясо.
Є цей продукт вже і в Україні. В магазинах можна його купити, а в ресторанах скуштувати бургер з рослинного м’яса.
Виготовляють його в Америці, процес тримають у секреті. Але інгредієнти відомі, і головний – це гороховий білок.
Чи корисне рослинне м’ясо, чи може за поживністю замінити звичайне і чи справді його не відрізнити? Наша Ольга Читайло влаштувала аналіз та дегустацію новому продукту.
До слова, Факти ICTV розповідали про секрет рослинного м’яса.
2020-02-11
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