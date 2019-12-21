Ковбаса на ялинках та місто з пряників. Як прикрасили міста світу до Нового року

Напередодні Нового року та Різдва країни світу ніби влаштовують святкові змагання на найвищу ялинку, найоригінальніші іграшки на найкреативніші ідеї.

Третина жителів маленького мексиканського містечка Тлаль-пу-хауа виготовляють ялинкові прикраси. Скло видувають самотужки за температури понад 750 градусів. Потім кульки розписують і декорують.

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У виготовленні прикрас задіяні понад 10 тис. жителів, так триває вже майже 100 років. Щороку виготовляють понад 50 млн кульок, відомих в усьому світі. Тутешні іграшки продають в Канаді, США, Японії та країнах Європи.

В Білорусі новорічні свята готуються відзначати оригінальними ялинками. Тут зробили святкові дерева із золотих злитків та газових труб, а прикрасили їх ковбасою. Оригінально прикрасити ялинки запропонували тутешнім компаніям. Вони творчо підійшли до завдання.

У Польщі на честь новорічних свят відкрили містечко з імбирних пряників. На площі у 80 м² розмістилися будинки, вежі, вітряк і навіть рухомий потяг. Змайстрували диво-місто за чотири місяці.

Містечко зроблене майже з 4 тис. пряників. Подивитись на нього гостям можна до кінця лютого. А от чи можна буде потім з’їсти імбирні експонати – організатори не уточнюють.

Нагадаємо, український співак Pianoboy презентував кліп на пісню Якщо хочеш Новий рік і зіграв у ньому Святого Миколая.

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