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Коворкінг: що це таке та як працює у Варшаві

Якщо маєш ідею, важливо знайти місце, де над нею працювати. І в цьому сенсі Польща пропонує офіси і коворкінги на будь-які забаганки. З купою вигод , а головне – часто навіть безкоштовно.

Коворкінг компанії Гугл створили спеціально для тих, хто має геніальну ідею і шукає місце, де над нею попрацювати. Багато світла, швидкий Інтернет, кімната відпочинку. І все це безкоштовно. Окремі місця для телефонних розмов, шафи для особистих речей. І ще й на кожному кроці стимули розвиватися.

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Їх часто облаштовують у скляних висотках, які так популярні нині на Заході. Але і в простих бізнес-центрах усе, щоби працівник не був прив’язаний до столу, комп’ютера чи до будь-якого іншого місця. Бо для більшості молодих працівників  важливі  свобода та комфорт.

Якщо не вдалося знайти безкоштовне місце для роботи, завжди можна орендувати. У  найбільших містах середня вартість місячної оренди 30 квадратних метрів із комп’ютерами 1500 злотих – це приблизно 12 тисяч гривень. Для трьох працівників це більш ніж доступно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що офісна робота сприяє розлученню.

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