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Коворкінг – тренд сезону! Де працюють українці під час відключень світла

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV Мирослава Прокопюк журналіст Факти ICTV

Відключення світла змушують українців, які звикли працювати віддалено, повертатися в офіси або шукати місце для роботи з генератором і стабільним інтернетом. Тож працювати доводиться всюди – на заправках, у супермаркетах, кав’ярнях і коворкінгах.

У Києві кількість працівників, які почали регулярно відвідувати офіси, зросла вдвічі. У деяких компаніях, які завчасно подбали про генератори та безперебійний інтернет, і більше. Навіть у вакансіях тепер роботодавці заманюють працівників не стандартними бонусами, а генераторами.

– Багато роботодавців закликають, що в них є Starlink, генератор, у вакансіях починають з’являтися такі явно підсвічені тези, такі роботодавці мають очевидну перевагу, – розповідає засновник Work.ua Артур Міхно.

Щодня аншлаги й у коворкінгах, де можна орендувати робоче місце на деякий час.

– У нас є повністю обладнаний підвал, і це не просто підвал-бомбосховище, це повністю обладнаний поверх. Є лаундж зона, кухня, спортзал, великий конференц-зал, і якщо буде суперблекаут, то тут можна буде жити, – каже менеджерка коворкінгу BeeWorking Анастасія Чумак.

Коштує робоче місце в коворкінгу від 700 грн за день, абонемент на місяць – 4,5 тис. грн. Почали з’являтися і безкоштовні, де можна попрацювати. Один такий на 100 робочих місць відкрили в торговому центрі популярної мережі.

З ноутбуками й телефонами українці ідуть на звук генератора – до кав’ярень. Хоч би скільки клієнти сиділи – нікого не виганяють, бо розуміють, що нині треба працювати всім. Зазвичай люди, які приходять попрацювати на декілька годин, замовляють собі щось, тож бізнес виторгу не втрачає.

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