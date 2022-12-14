Коворкінг – тренд сезону! Де працюють українці під час відключень світла
Відключення світла змушують українців, які звикли працювати віддалено, повертатися в офіси або шукати місце для роботи з генератором і стабільним інтернетом. Тож працювати доводиться всюди – на заправках, у супермаркетах, кав’ярнях і коворкінгах.
У Києві кількість працівників, які почали регулярно відвідувати офіси, зросла вдвічі. У деяких компаніях, які завчасно подбали про генератори та безперебійний інтернет, і більше. Навіть у вакансіях тепер роботодавці заманюють працівників не стандартними бонусами, а генераторами.
– Багато роботодавців закликають, що в них є Starlink, генератор, у вакансіях починають з’являтися такі явно підсвічені тези, такі роботодавці мають очевидну перевагу, – розповідає засновник Work.ua Артур Міхно.
Щодня аншлаги й у коворкінгах, де можна орендувати робоче місце на деякий час.
– У нас є повністю обладнаний підвал, і це не просто підвал-бомбосховище, це повністю обладнаний поверх. Є лаундж зона, кухня, спортзал, великий конференц-зал, і якщо буде суперблекаут, то тут можна буде жити, – каже менеджерка коворкінгу BeeWorking Анастасія Чумак.
Коштує робоче місце в коворкінгу від 700 грн за день, абонемент на місяць – 4,5 тис. грн. Почали з’являтися і безкоштовні, де можна попрацювати. Один такий на 100 робочих місць відкрили в торговому центрі популярної мережі.
З ноутбуками й телефонами українці ідуть на звук генератора – до кав’ярень. Хоч би скільки клієнти сиділи – нікого не виганяють, бо розуміють, що нині треба працювати всім. Зазвичай люди, які приходять попрацювати на декілька годин, замовляють собі щось, тож бізнес виторгу не втрачає.