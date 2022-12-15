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Факти / Відео / Lifestyle

Коворкінги для всіх: трендові місця для роботи під час відключень

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV

Відключення світла змушують українців, які звикли працювати віддалено, повертатися в офіси або шукати місце для роботи з генератором та стабільним інтернетом.

Наші незламні співвітчизники працюють всюди, де знайдуть розетку: на заправках, у супермаркетах,  кав’ярнях, коворкінгах.

Коворкінги стали справжнім трендом сезону.

– Офіси залишаються острівками стабільності. У нас є офіси в Харкові, які працюють тільки для підзарядки пристроїв, тому люди приходять зарядити повербанки, зарядні станції, телефони, – розповідає віцепрезидент з інжинірингу GlobalLogic Віталій Пелех.

Компанія допомагає працівникам облаштувати робочі місця і вдома — дає зарядні станції, налаштовує зв’язок, але більшість усе одно обирає офіс, бо під екстрені відключення роботу не підлаштуєш.

Аналогічна ситуація у столиці.

Кількість працівників, які почали регулярно відвідувати офіси, зросла вдвічі, а в деяких компаніях, які завчасно подбали про генератори та безперебійний інтернет, ще більше.

Навіть у вакансіях тепер роботодавці заманюють працівників не стандартними бонусами, а генераторами.

Артур Міхно, засновник Work.ua, розказав:

– Багато роботодавців закликають, що в нас є Starlink, генератор, у вакансіях починають з’являтися такі вочевидь підсвічені тези, такі роботодавці мають певну перевагу.

Коштує робоче місце в коворкінгу від 700 грн за день, абонемент на місяць — 4,5 тис. грн.

Почали з’являтися і безкоштовні, де можна попрацювати.

Один такий на сто робочих місць відкрили в торговому центрі популярної мережі.

З ноутбуками й телефонами українці йдуть на звук генератора до кав`ярень. Кажуть, що відвідувачів побільшало в середньому на 10%. Хоч би скільки клієнти сиділи, нікого не виганяють, бо розуміють, що нині треба працювати всім.

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