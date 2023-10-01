Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Козаки: справжня історія vs пропаганда РФ | Бавовна в Росії | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Свіже зведення Генштабу;
– Обстріл Херсонщини — окупанти вдарили по селу Станіслав;
– Історія прикордонниці, яку надихнув на боротьбу заклик президента;
– День українського козацтва — історії, легенди та російська пропаганда;
– Ранкова бавовна в РФ;
– Підтримка бізнесу на територіях, віддалених від зони ведення бойових дій.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 14:00 (01.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.