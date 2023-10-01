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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Козаки: справжня історія vs пропаганда РФ | Бавовна в Росії | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– Свіже зведення Генштабу;

– Обстріл Херсонщини — окупанти вдарили по селу Станіслав;

– Історія прикордонниці, яку надихнув на боротьбу заклик президента;

– День українського козацтва — історії, легенди та російська пропаганда;

– Ранкова бавовна в РФ;

– Підтримка бізнесу на територіях, віддалених від зони ведення бойових дій.

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