Кожен п’ятий волонтер: як працюють благодійні організації в Ізраїлі

Волонтерський рух в Україні стрімко розвивається. Нині благодійники допомагають на фронті, медикам, переселенцям та дітям.

Україна активно переймає і світовий досвід, наприклад у Ізраїлю. Кожен п’ятий у цій країні – волонтер. 25% населення залучено до добровольчих організацій.

У Києві у дитячій лікарні Охматдит облаштували сучасну бібліотеку. 14 тис. нових книжок надіслали волонтери. Автором ідеї стала Євгенія Смирнова, яка декілька років тому разом з іншими небайдужими людьми, відкрили на території медичного закладу Школу супергероїв. Тут онкохворі та ВІЛ-інфіковані діти можуть навчатися, розвиватися та відпочивати.

Читайте: Військові, медики та волонтери отримали у Луцьку звання Народний герой України

Цей проект Євгенія заснувала, після відвідин Ізраїлю. Там вона вивчала волонтерський досвід.

В Ізраїлі свою країну розбудовує кожен п’ятий громадянин. В країні діє понад 1 тис. благодійних організацій. Вони допомагають усім, хто цього потребує: медикам, рятувальникам, ведуть боротьбу з домашнім насильством, піклуються про пенсіонерів та малозахищених, переймаютсья долею біженців і бережуть довкілля.

Волонтери не стоять осторонь освітнього та культурного процесу в країні. Вони впроваджують проекти для збереження культурних цінностей, розвивають інклюзивну освіту. Роблять все, аби люди з інвалідністю легко інтегрувалися у суспільстві.

Ізраїль пишається своїм волонтерським рухом, який почався із відновленням державності. Ще у 1947 році саме добровольці відіграли важливу роль у створенні, зміцненні та розбудові молодої країни.

Волонтери в Україні активно розпочали свою діяльність з 2013 році, коли розпочався Майдан. У 2014 році – взяли на себе зобов’язання держави та почали піднімати українське військо. Нині вони разом з медикам на передовій коронавірусного фронту.

Волонтери допомагають технічним забезпеченням та боєприпасами. Саме працівники фонду першими організували масове тестування армійців, коли в Україні почалась пандемія коронавірусу. На сьогодні фонд зібрав для війська допомоги майже на 180 млн грн.