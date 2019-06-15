Кожен третій пройшов праймеріз: хто у списку партії Європейська солідарність

Політична партія Петра Порошенка Європейська солідарність взяла курс на нові обличчя. Це військові, громадські діячі та блогери. Кожен третій пройшов праймеріз. Майже 40% списку – жінки.

Порошенко переконує, його команда – найкраща, а половина – не були ані в уряді, ані в парламенті цього скликання. Тільки такі люди можуть не допустити реваншу проросійських сил.

Серед справжніх легенд, які Європейська солідарність веде в політику – Яна Зінкевич. У 18 років вона організувала добровольчий медичний батальйон і особисто врятувала життя понад двохсот українських воїнів. Також у списку – командир 95-ї бригади, генерал-лейтенант Михайло Забродський, який з 2017 року командував силами АТО.

Добре зважив рішення піти в політику Володимир В’ятрович. Директор інституту Національної пам’яті.

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Також від політсили до парламенту балотуватимуться духовний лідер кримських татар – перший очільник Меджлісу Мустафа Джемілєв і колишній заручник Росії Ахтем Чийгоз.

Раніше ЗМІ повідомляли, що партія УДАР може піти на вибори до Верховної Ради у складі Європейської солідарності.

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