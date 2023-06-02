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Владислав Круглов, Журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент

Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Танк Т-80 – швидкий і потужний, і саме за це його дуже цінують армійці. У в одній із рот 11 таких танків. За пів року війни бійці не втратили жодної машини, щоденно б’ють ворога прямою наводкою.

Кожен виїзд по знищенню ворожих позицій – це від 10 мертвих росіян. Точно поцілити по позиціях з ворожою піхотою танкістам допомагають аеророзвідники.

Танкісти кажуть, не зважаючи на те, що всі штурми вдалі, у росіян вистачає протитанкової зброї. Окупанти просто не встигають нею скористатися.

 

Війна в Україні, Передова
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