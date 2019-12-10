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Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі

Кожен залишився при своєму. Так результати нормандського саміту прокоментував екс-міністр МЗС – Павло Клімкін.

На сьогодні вся гра Росії побудована на тому, щоб розкручувати емоції в українському суспільстві і грати між двома можливими сценаріями. Один – це інкорпорувати Донбас в Україну на російський умовах. А інший варіант, який не виключає першого – це розкрутка емоцій, поляризація суспільства.

За його словами, Росія не готова піти на поступки і повернути Україні контроль над східним кордоном. І європейські партнери це також усвідомлюють. Домовленості про обмін полоненими – це важливий крок, але Путін використає його для тиску на Україну в подальших переговорах і буде грати на емоціях українців – зазначив колишній дипломат.

Факти ICTV раніше писали про те, що сказав Гончарук про нормандську зустріч.

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