Кожен залишився при своєму – Клімкін про результати нормандської зустрічі

Кожен залишився при своєму. Так результати нормандського саміту прокоментував екс-міністр МЗС – Павло Клімкін.

На сьогодні вся гра Росії побудована на тому, щоб розкручувати емоції в українському суспільстві і грати між двома можливими сценаріями. Один – це інкорпорувати Донбас в Україну на російський умовах. А інший варіант, який не виключає першого – це розкрутка емоцій, поляризація суспільства.

За його словами, Росія не готова піти на поступки і повернути Україні контроль над східним кордоном. І європейські партнери це також усвідомлюють. Домовленості про обмін полоненими – це важливий крок, але Путін використає його для тиску на Україну в подальших переговорах і буде грати на емоціях українців – зазначив колишній дипломат.

Факти ICTV раніше писали про те, що сказав Гончарук про нормандську зустріч.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.