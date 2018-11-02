Кози з паспортами і десяток видів сирів: як живуть маленькі села на Черкащині

На Черкащині сільськогосподарські кооперативи рятують маленькі села. У Глушках, де немає й двохсот жителів, родина Чаленків відкрила козину ферму. В ній вже півтори сотні підопічних. Розбудовують господарство члени кооперативу за власний кошт, залучають місцевих до роботи і ще й купують молоко у селян. Адже, самі варять з десяток видів сирів.

На кожного жителя – по козі. Маленьке село Глушки віднедавна має свою козину ферму – родинна справа Чаленків.

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Поживний корм – хороші надої. Влітку кози давали до 150 л молока за день. Тоді доїли до вісімдесяти кіз. Наступної весни буде більше, каже господиня.

Зі 150 л молока тут виготовляють 15 кг твердого сиру. Загалом варять з десяток сортів різноманітних сирів: Бринзу, Томе, з Пажитніком, Селянський, Рикотту, Шевр, Шанклі. У класичні рецепти додають щось своє, авторське, консультуються з італійськими сироварами.

Кожна коза тут має паспорт, а продукція – сертифікат ветслужби.

До слова, українське молоко перевірили на чистоту – результати.

Опубліковано Листопад, 02 в 15:56



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